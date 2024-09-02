Основною ціллю окупантів було місто Київ

У ніч на 2 вересня російська армія вчергове атакувала низку українських регіонів ракетами різного типу та безпілотниками. Попередньо, вибухи лунали в центрі, на сході та південному сході країни, повідомили місцева влада та ЗМІ.

Після опівночі країну атакували кілька груп ударних дронів Shahed, близько третьої години з аеродрому «Оленья» злетіли й здійснили пускові маневри в районі російського міста Енгельс сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що атак зазнали кілька районів міста. Екстрені служби працюють на місцях.

Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих – одного з них госпіталізували. У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири авто, наразі пожежу ліквідували. Окрім того, у Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували. У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що падіння уламків внаслідок ракетного удару також зафіксували в Дніпровському районі Києва.

Попередньо, Повітряні сили знищили над Києвом понад десяток крилатих ракет (імовірно Х-101), близько десятка балістичних ракет (попередньо KN-24 та «Іскандер-М») та ударний безпілотник.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що рятувальники загасили пожежу на площі 700 м2 на території двоповерхової будівлі складського приміщення

у Святошинському районі. Також вдалось ліквідувати загоряння біля входу однієї зі станцій метро, площею 20 м2. Горів пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі уламки ракети влучили в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 м2 ліквідували. А у Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 м2. Триває розбір конструкцій. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що внаслідок ракетного удару по Києву було ушкоджено будівлю Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим. Будівлі знадобиться ремонт.

Доповнено. Станом на 10:20 стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ. Одній людині надали медичну допомогу на місці, ще двох – госпіталізували до медзакладів.

Сергій Попко, начальник КМВА, повідомив про ліквідацію пожеж у Святошинському районі. Там зафіксовано падіння уламків у нежитлову будівлю з загорянням і пошкоджено приміщення станції метрополітену. У Голосіївському та Шевченківському районах сталося падіння уламків на нежитлові приміщення. Пожежу на місцях ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків у Подільському, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах. Без наслідків.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені вікна у двох школах у Шевченківському та Святошинському районах. Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про успішну роботу протиповітряної оборони на Київщині. З його слів, влучань немає, але внаслідок падіння уламків горіла лісова підстилка й трава у трьох районах.

«Надходить інформація про пошкодження трьох приватних будинків та двох автомобілів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога», – написав Кравченко.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив наслідки ворожих нічних ударів по центру області. Близько першої години внаслідок ворожого удару БпЛА у Київському районі Харкова постраждала 66-річна жінка, вона відмовилась від шпиталізації. Також пошкоджено приватний будинок. Уранці о 05:30 окупанти вдарили по Індустріальному району міста. Унаслідок атаки сталося пожежа у приватному будинку та трьох нежитлових будівлях на території садового товариства. Постраждалих немає.

За інформацією керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна уночі російські війська атакували Полтавщину безпілотниками. Через атаку пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі промислового підприємства. Інформації про травмованих не надходило.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни двічі атакували Нікопольщину – увечері та після опівночі. Ворог скерував дрон-камікадзе та двічі застосував важку артилерію. Через атаку ніхто не постраждав. Утім, за словами очільника області, атаки на місто окупанти поновили зранку, випустивши БпЛА. Наслідки з'ясовуються.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що у Криворізькому районі обстрілів не було. У місті працюють усі служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що підіймали авіацію та літаки союзників вночі 2 вересня задля безпеки повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні, пише RMF24. Там зазначили, що востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня.

Доповнено о 11:05. У пресслужбі Повітряних сил розповіли, що упродовж ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети та ударні БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку.

Російська армія випустила 58 повітряних цілей по Україні – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА. Серед них:

16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей Російської Федерації;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;

чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ;

ракета невстановленого типу із Бєлгородської області;

23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська Росії.

Повітряні сили збили 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 і 20 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Окрім того, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється. Російські ракети та дрони збивали у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Інфографіка Повітряних сил