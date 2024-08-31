Рівень виготовлення дрона відповідає «авіамодельному гуртку»

Під час повітряної атаки на Україну 30 серпня російські окупанти використовували новий тип дронів, які фактично є «болванками» без бойової частини, проте оснащені реактивним двигуном. Про це пише військовий портал Defense Express.

Як повідомляється, про нетиповий російський дрон, збитий Силами оборони України, першим повідомив телеграм-канал «Полковник ГШ», який опублікував фото та дані про нього.

Новий поки неідентифікований реактивний дрон зроблений за аеродинамічною схемою літаюче крило, бойова частина у ньому була відсутня. При цьому, зазначається у дописі, рівень виготовлення дрона відповідає «авіамодельному гуртку», адже керуючі поверхні прикріплені дверними петлями, відсутні деякі заклепки, використано армований скотч для фіксації прокладеного по крилу дрота.

Як зазначають експерти Defense Express, реактивний двигун за зовнішнім виглядом нагадує китайські SW400pro, вони вільно продаються на цивільному ринку та призначені для авіамоделей.

Призначення ж цього дрона наразі залишається невідомим. Експерти припускають, що тут можливо мова йде про чергову хибну ціль. Однак використання реактивного двигуна для цього є доволі дискусійним вибором.

Командування Повітряних сил ЗСУ інформувало, що у ніч на 30 серпня ворог загалом запустив 18 ударних дронів типу Shahed-131/136, з яких було збито 12, а ще 4 впали самостійно. Водночас про збиття реактивного дрона не повідомлялось.