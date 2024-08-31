Росіяни випустили по Україні 52 ударні БпЛА

В ніч проти суботи, 31 серпня, росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та зенітними ракетами. Силам ППО вдалося знищити 24 російські дрони-камікадзе. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил.

Росіяни випустили по Україні 52 ударних БпЛА типу Shahed з Курської області. Крім того, окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області та чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з території тимчасово окупованої частини Донеччини.

«В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА Shahed-131/136, 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у Білорусь», – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу росіян залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил. Протиповітряна оборона працювала у межаї Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областей.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 30 серпня, російські окупанти атакували Україну 18 ударними БпЛА та балістичною ракетою. Своєю чергою силам ППО вдалося перехопити 12 російських дронів-камікадзе.