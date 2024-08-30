Україну атакували 18 БпЛА та балістична ракета

У ніч на п’ятницю, 30 серпня, російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та балістику. Більшість із них вдалося збити, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни випустили по Україні одну балістичну ракету, а також 18 БпЛА типу Shahed 131/136. Дрони запускали з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Балістичну ракету окупанти запустили з тимчасово окупованого Криму.

«В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА Shahed-131/136, чотири – локаційно втрачені (упали самостійно). Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 30 серпня

Зазначимо, вранці 30 серпня у пресслужбі Сумської ОВА повідомили про атаку на одне з підприємств у Сумах. За даними ОВА, росіяни атакували місто з авіації – внаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро людей, зайнялася пожежа та є суттєве задимлення в місті.