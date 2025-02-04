Внаслідок ДТП водійка та три пасажирки легковика потрапили до лікарень

На околиці Золочева на Львівщині унаслідок зіткнення вантажівки та легковика постраждали четверо людей, серед яких 15-річна дівчина. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Аварія сталась 3 лютого близько 08:15 на перехресті вулиць Шевченка та Кільцевої у Золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки DAF, якою керував 59-річний житель одного з сіл району, та авто Renault Megane під керуванням 48-річної мешканки Золочівського району. Обставини аварії встановлює поліція.

Внаслідок ДТП водійка та три пасажирки легковика віком 15, 46 і 48 років, усі жительки Золочівського району, – зазнали травм та потрапили до лікарень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.