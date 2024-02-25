Уночі у Львові поранили ножем 19-річного хлопця
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Хлопець отримав ножове поранення вночі на вул. Виговського
Уночі на неділю, 25 лютого, на вул. Виговського у Львові підрізали 19-річного львів’янина. Його з пораненням голови доправили в лікарню.
За даними ZAXID.NET, інцидент трапився близько 2:00 ночі на вул. Виговського,45 поблизу перехрестя з вул. Кульчицької. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого 19-річного львів’янина доправили у лікарню святого Луки з ножовим пораненням волосистої частини голови. Його життю загрози немає.
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