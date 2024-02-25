Хлопець отримав ножове поранення вночі на вул. Виговського

Уночі на неділю, 25 лютого, на вул. Виговського у Львові підрізали 19-річного львів’янина. Його з пораненням голови доправили в лікарню.

За даними ZAXID.NET, інцидент трапився близько 2:00 ночі на вул. Виговського,45 поблизу перехрестя з вул. Кульчицької. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого 19-річного львів’янина доправили у лікарню святого Луки з ножовим пораненням волосистої частини голови. Його життю загрози немає.