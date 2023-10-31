Чоловіка затримали і доправили у відділ поліції

Уночі на вівторок, 31 жовтня, патрульні затримали у центрі Львова порушника комендантської години, який виявився в розшуку за крадіжку.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, близько 2:00 ночі екіпаж патрульних помітив на перехресті проспекту В’ячеслава Чорновола та Хімічної чоловіка, який порушував комендантську годину.

«Інспектори зупинили чоловіка, аби встановити його дані. Під час спілкування патрульні з‘ясували, що 30-річний громадянин не має відповідної перепустки, щоб пересуватися містом. Також, згідно з інформаційними базами він перебуває у розшуку», – розповіли в патрульній поліції.

30-річний львів’янин перебував у розшуку за крадіжку, вчинену у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 ККУ). Патрульні доправили затриманого у відділок поліції для встановлення усіх обставин події.