Ігор Танцюра командує Силами Територіальної оборони з травня 2022 року

Росіяни вже двічі намагалися вбити командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Про це в четвер, 18 травня, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела у військових колах.

У статті йдеться про те, що 2 травня ватажок російської ПВК «Вагнер» Євґєній Прігожин заявив, що його бойовики вбили командувача Сил ТрО Ігоря Танцюру на Донеччині, коли той їхав із міста Часів Яр до Бахмута у бронеавтомобілі. Але це виявилося неправдою: заяву Прігожина майже миттєво спростувало українське військове керівництво.

Водночас, за інформацією «Української правди», на командувача Сил ТрО дійсно скоїли замах: його колону обстріляли – і в машину, в якій мав перебувати Танцюра, влучили. Але командувач того дня сів у машину супроводу, їй вдалося виїхати з-під обстрілу.

Про замах на Танцюру під час відвідування Бахмута згадав і командир 127-ої бригади ТрО Роман Грищенко. «Були спроби зі сторони ворога уразити командувача», – сказав він того ж дня в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Як йдеться у статті, це вже друга спроба ліквідувати Ігоря Танцюру. Раніше українська сторона перехопила дані росіян про маршрут пересування командувача Сил ТрО на фронті протягом кількох наступних днів і встигла внести зміни до нього.

«Питання, звідки ворог отримував інформацію в обох випадках, залишається відкритим», – наголошується у статті.

Як повідомляв ZAXID.NET, генерал-майора Ігоря Танцюру призначили командувачем Сил тероборони ЗСУ у травні 2022 року. В різні роки він керував 169 навчальним центром ЗСУ «Десна», був начальником штабу Антитерористичної операції, а згодом – штабу операції Об'єднаних сил. Також був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.