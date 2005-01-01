Упродовж року на Львівщині відкриють 13 нових газових свердловин

На Львівщині відкриють 13 нових газових свердловин

На Львівщині у 2018 році планують провести розвідувальне буріння та відкрити 13 нових газових свердловин. Про це у середу, 28 березня, повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

«Минулого року було введено в експлуатацію 10 нових свердловин, крім того спільно з облрадою дано спеціальні дозволи на розробку п’яти нових родовищ. Плануємо відкрити ще 13 нових свердловин», – розповів він.

За його інформацією, з початку 2018 року спостерігається зростання видобутку газу порівняно з минулим роком.

«Той газ, що видобувається тут, надходить в домогосподарства Львівщини. Майже 700 млн м3 видобувають на родовищах Львівської області, тобто більшу частину спожитого газу видобувають в межах області. Стратегія розвитку «Укргазвидобування» передбачає видобуток 20 млрд м3 до 2020 року. Це – стільки, скільки потрібно для забезпечення населення та бюджетної сфери», – зазначив Ростислав Замлинський.

Як розповів директор газопромислового управлівння «Львівгазвидобування» Олександр Сендега, на цей рік запланований приріст видобутку газу за рахунок інтенсифікації та нових технологій.

«Львівгазвидобування» займається експлуатацією 40 родовищ, ми є на території п’яти областей України, найбільший видобуток газу у Львівській області. На цей рік запланований приріст видобутку газу за рахунок нових технологій. Це пов’язано із роботою контюбінгової установки, промивки, кислотних обробок, механізованого видобутку газу. За два останні роки зроблено багато, це нові компресори, техніка, система буріння, тобто йде повне оновлення виробництва у межах Стратегії – 2020», – зазначив Олександр Сендега.

ПАТ «Укргазвидобування» у межах згадуваної стратегії має намір інвестувати цьогоріч у закупівлю спецтехніки для обробки свердловин понад 6 млрд грн, повідомив директор з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Гордієнко.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року поблизу села Городківка Дрогобицького району відкрили нове Бистрицьке газове родовище.