Уряд призначив Тітарчука виконувачем обов’язків керівника Державної податкової служби 25 листопада

Михайло Тітарчук більше не виконує обов’язки голови Державної податкової служби. Як випливає з відповідного урядового документа, таке рішення уряду з'явилося через кілька днів після того, як він пообіцяв особисто розібратися зі штрафом у розмірі 1,1 млрд грн, накладеним на мережу медичних лабораторій «Сінево».

На його місце уряд 23 грудня призначив Тетяну Кірієнко, яка дотепер обіймала посаду заступника керівника цього органу. На зміни тимчасового керівника Державної податкової служби звернув увагу сайт ZN.ua.

Фактично, Тітарчук утримався на посаді менш як місяць. Виконувати обов'язки керівника ДПС він почав з 25 листопада 2021 року.

«Сінево» назвали черговою жертвою податкової після того, як компанії виставили штраф на 1,1 млрд грн. Причина – вона нібито «малює» собі витрати.

Компанія має в Україні 340 лабораторій у 150 населених пунктах. «Сінево» в Україні відкрила шведська компанія Medicover, основний акціонер – шведська родина Jochnick. Акції компанії торгуються на Стокгольмській біржі NASDAQ. До скандального штрафу, ціна акцій зросла за рік на 114%.

У вересні-листопаді 2021 року Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків провело в компанії «Сінево Україна» планову податкову перевірку. За результатами перевірки "Сінево" нарахували додаткові податки у розмірі 1,085 млрд грн.

Акт за результатами перевірки було складено 25 листопада 2021 року – тобто в день, коли ДПС залишалася фактично без керівника. Саме в цей день ухвалювалося рішення про призначення Тітарчука. До цього податкову очолював Євген Олейніков, який з травня виконував обов’язки голови ДПС. Звільненню Олейнікова передували обшуки правоохоронців за місцем його проживання, а також у будинку його матері. Тоді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що обшуки в Олейнікова відбулися в межах слідчих дій щодо схем «скруток» з ПДВ.

20 грудня у Державній податковій службі заявили, що розглянули заперечення «Сінево Україна» до складеного акта. Тітарчук, будучи тимчасовим керівником ДПС, заявив, що бере ситуацію з цим штрафом під свій контроль і пообіцяв з нею розібратися.

За результатами зустрічі податківців з представниками «Сінево» було домовлено, що податкова скасує донарахування цій компанії 1,1 млрд грн податків і проведе додаткову податкову перевірку.