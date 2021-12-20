Раніше ДПС нарахувала «Сінево» додаткових податків на 1,1 млрд грн, що складає майже 50% річного обороту компанії

Державна податкова служба скасує рішення про донарахування мережі лабораторій «Сінево» 1,1 млрд грн податків та проведе додаткову перевірку. Про це у понеділок, 20 грудня, повідомила Державна податкова служба (ДПС).

Як повідомили у відомстві, про таке рішення домовились виконувач обов'язків голови ДПС Михайло Тітарчук та представники мережі «Сінево».

«Компромісним рішенням стане проведення нової перевірки саме щодо податку на прибуток – так би мовити, з чистої сторінки. Зі свого боку ми забезпечимо абсолютно прозорий процес», – повідомив Тітарчук.

У прес-службі вказують, що представники лабораторії погодились із таким врегулювання конфлікту.

Своєю чергою голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев уточнив у коментарі «Інтерфакс-Україна», що між податківцями та компанією «Сінево» виникло непорозуміння, яке і призвело до нарахування зазначеної суми.

«Вислухавши позицію платника податків та позицію Державної податкової служби, ми дійшли висновку, що відбулася дискомунікація між податківцями та платником податків під час планової перевірки. А саме – дискомунікація щодо обсягу та якості надання документів платника податків», – сказав він.

За його словами, сторони висловили готовність ухвалити справедливе рішення за результатами цього інциденту. Гетманцев також додав, що Комітет продовжить спостерігати за розвитком ситуації.

Що трапилось?

16 грудня стало відомо, що Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків за підсумками проведеної у вересні-листопаді 2021 року в компанії «Сінево Україна» планової податкової перевірки донарахувало 1,085 млрд грн податків, що становило майже 50% річного виторгу.

У компанії заявили, що вважають такі претензії абсурдними і звернулися за підтримкою до президента, прем'єра та бізнес-омбудсмена. У компанії також заявили, що будуть оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах.

Натомість виконувач обов'язків голови ДПС Михайло Тітарчук запевнив, що компанію запросили взяти участь у розгляді заперечень до акту перевірки ще до її заяви про необґрунтовані донарахування. Тоді ж Тітарчук не виключив проведення додаткової перевірки.

«Сінево» – це найбільша в Україні мережа приватних лабораторій. За оцінками компанії, вона обслуговує понад 5 млн людей щорічно.

«Сінево Україна» є частиною шведської групи Medicover, яка займається охороною здоров'я і акції якої котуються на Стокгольмській біржі.