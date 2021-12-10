Зеленський відповів на петицію про вимогу вказувати джерела фінансування «Великого будівництва»
Президент ініціював створити сайт із інформацією про джерела фінансування державних проектів
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Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про маркування уcix інформаційних матеріалів про використання бюджетних коштiв фразою «за кошти платників податкiв». Глава держави каже, що в Україні може появитися сайт, де будуть вказані всі джерела фінансування державних проектів. Водночас, на основний заклик петиції він так і не дав відповідь.
На петицію Зеленський відповів 10 грудня. Президент заявив, що підтримує пропозицію стосовно висвітлення інформації про джерела фінансування проектів «Великого будівництво». З його слів, він вже доручив уряду краще інформувати українців про використання державних коштів.
Президент додав, що також запропонував створити окремий онлайн-ресурс із відповідної інформацією та забезпечити посилання на нього на всіх інформаційних матеріалах зазначеної програми.
«Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні», – йдеться у відповіді, опублікованій на сайті офісу президента.
Петиція із вимогою вказувати на усіх інформаційних матеріалах державних проектів напис «за кошти платників податкiв», який має займати не менше 25% площі, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів ще 20 листопада. Ініціатор петиції – директор аналітичного центру CASE Україна Дмитро Боярчук.