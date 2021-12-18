Закон має стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі IT

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (закон № 1946-ІХ). Про це у суботу, 18 грудня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів «Дія Сіті», функціонування яких визначене Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, ухваленим у липні цього року.

Як очікується, такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій, зокрема шляхом встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.

Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів «Дія Сіті»:

можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах – за принципом податку на виведений капітал;

оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів спеціалістів – резидентів «Дія Сіті» у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тис. євро за рік;

сплата єдиного соціального внеску резидентом «Дія Сіті» (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років визначених умов оподаткування резидентів «Дія Сіті».

«Впровадження положень закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць», – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, що 14 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №5376, що вносить зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі.

Попри те, що в Мінцифри запевняють у значних перевагах «Дії.City», опитування серед самих представників IT-сфери показало, що 79% виступають проти його впровадження, а підтримують лише 9%.

Зокрема, багато айтівців зазначали, що не довіряють Мінцифрі та державі, багато людей також очікують погіршення умов праці, пише Громадське.