Уряд Іспанії схвалив указ про виділення 52,8 млн євро на фінансову допомогу українським біженцям. Передбачається, що кожен дорослий український біженець отримуватиме пряму допомогу в розмірі 400 євро на місяць, а неповнолітні – по 100 євро. Кошти виплачуватимуться протягом максимум шести місяців.

«Уряд Іспанії за пропозицією міністерства інклюзії, соціального забезпечення та міграції схвалив указ про виділення 52,8 млн євро автономним спільнотам для виплати прямої фінансової допомоги українським біженцям», – повідомляє «Європейська правда».

Щоб отримувати допомогу, українці повинні підтвердити, що вони користуються режимом тимчасового захисту в Іспанії й не перебувають на утриманні місцевих благодійних організацій і не мають інших джерел доходу.

Що стосується неповнолітніх, то дорослі, які отримуватимуть кошти замість дитини, мають підтвердити свій статус. Якщо батьків або опікунів двоє, лише один із них отримуватиме додаткові 100 євро.

За оцінками міністерства інклюзії, соціального забезпечення і міграції Іспанії, в країні перебувають близько 130 тис. українських біженців. Більшість із них живуть за власний кошт або покладаються на сім’ю і друзів.

«З огляду на цю ситуацію уряд вважає необхідним створити інструмент, який дозволить, з одного боку, надати допомогу тимчасово переміщеним особам…, а з іншого – не чинити надмірний тиск на систему прийняття біженців», – йдеться в повідомленні відомства.

Крім того, уряд Іспанії затвердив додаткові 30 млн євро фінансування для автономних спільнот для компенсації витрат на прийняття українських біженців, що користуються тимчасовим захистом ЄС.