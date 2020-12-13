Посилений карантин введуть раніше, якщо щодня фіксуватимуть 32-35 тис. нових хворих

Кабінет міністрів може невідкладно ввести жорсткий карантин ще до січня за умови фіксації 32-35 тис. нових випадків захворювань на коронавірус щодня. Про це у неділю, 13 грудня, в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

«Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тиc. хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок Covid-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції», – сказав Немчінов.

Міністр Кабміну також зауважив, що крім виявлення нових хворих, потрібно також звертати увагу на кількість госпіталізованих. Він додав, що в Україні постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем.

«Стоїть завдання до кінця року вийти на понад 40 тис., а в перспективі на 75 тис., якщо буде 90 тис. ліжко-місць залучено в ковідному пакеті», – додав він.

До слова, в Україні за попередню добу, 12 грудня, коронавірусом Covid-19 захворіли 9 176 людей. Від початку пандемії – 894 215.

Нагадаємо, що уряд вирішив запровадити жорсткий з наступного року – з 8 до 24 січня включно. Крім того, він також продовжив дію карантину та режиму надзвичайної ситуації, які раніше ввів через пандемію коронавірусу, до 28 лютого 2021 року.

На засіданні прем’єр-міністр Денис Шмигаль також нагадав, що уряд може запровадити карантин невідкладно, якщо ситуація із пандемією різко погіршиться.