Уряд назвав умову дострокового введення жорсткого карантину
Міністр Кабміну розповів, при якій добовій кількості хворих уряд посилить обмеження ще до січня
Кабінет міністрів може невідкладно ввести жорсткий карантин ще до січня за умови фіксації 32-35 тис. нових випадків захворювань на коронавірус щодня. Про це у неділю, 13 грудня, в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.
«Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тиc. хворих за день. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок Covid-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції», – сказав Немчінов.
Міністр Кабміну також зауважив, що крім виявлення нових хворих, потрібно також звертати увагу на кількість госпіталізованих. Він додав, що в Україні постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем.
«Стоїть завдання до кінця року вийти на понад 40 тис., а в перспективі на 75 тис., якщо буде 90 тис. ліжко-місць залучено в ковідному пакеті», – додав він.
До слова, в Україні за попередню добу, 12 грудня, коронавірусом Covid-19 захворіли 9 176 людей. Від початку пандемії – 894 215.
Нагадаємо, що уряд вирішив запровадити жорсткий з наступного року – з 8 до 24 січня включно. Крім того, він також продовжив дію карантину та режиму надзвичайної ситуації, які раніше ввів через пандемію коронавірусу, до 28 лютого 2021 року.
На засіданні прем’єр-міністр Денис Шмигаль також нагадав, що уряд може запровадити карантин невідкладно, якщо ситуація із пандемією різко погіршиться.