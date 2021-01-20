Тарифи на тепло та гарячу воду в Україні залишать без змін до кінця опалювального сезону.Про таке домовилися уряд та місцева влада на нараді 20 січня, передає прес-служба Кабміну.

Рішення не підвищувати тарифи прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив «підтримкою громадян під час коронакризи».

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців», – зазначив Шмигаль.

Окрім тарифів у напрацьованому меморандумі погодили також реструктуризувати борги місцевих теплокомуненерго перед «Нафтогазом» та дозволити їм укладати річні договори з ним за вигідною ціною.

У нараді взяли участь члени Асоціації міст України, очільники Міненергетики та Міністерства розвитку громад і територій, заступники керівника Офісу президента, керівник національного регулятора у сфері тарифів та комунальних послуг (НКРЕКП) та голова «Нафтогазу».

Шмигаль доручив міністрам та головам НКРЕКП і «Нафтогазу» до 25 січня подати до Кабміну проект відповідного меморандуму.