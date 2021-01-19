Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити тарифи на газ, опалення і громадський транспорт у різних регіонах. Аудит тарифів має провести заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає за регіональну політику.

«Окрему увагу [під час перевірки] слід приділити таким специфічним непрозорим “тарифним проектам” окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо», – повідомив Офіс президента у вівторок, 19 січня.

Таке доручення Зеленський дав, «враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості».

Як пояснили в Офісі президента, Кирило Тимошенко отримав доручення зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики загалом.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні різко подорожчали газ і електроенергія. Це викликало протести по всій країні, на тлі яких уряд тимчасово повернув державне регулювання цін на газ.

Згідно з рішенням уряду, один кубометр газу до кінця карантину або опалювального сезону не може коштувати дорожче за 6,99 грн.

Окремо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг знизила тарифи на доставку газу для 14 облгазів. До слова, загалом в Україні є понад 40 таких компаній.