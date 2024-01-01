Еспен Барт Ейде вважає підтримку України важливою для норвезької та європейської безпеки

Уряд Норвегії дозволив прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні. Як йдеться в повідомленні на урядовому порталі Норвегії, ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року, пише «Європейська правда».

За словами керівника МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде, підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки.

«У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни РФ, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що війна може продовжитись. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну», – цитує главу МЗС Норвегії «Європейська правда».

Військова підтримка Норвегії надається за чотирма основними напрямками:

допомога з власних запасів,

допомога, отримана в рамках міжнародного співробітництва і через фондові механізми;

допомога, отримана безпосередньо від оборонної промисловості;

навчання українського персоналу.

Прямий продаж Норвегією зброї та продукції оборонного призначення Україні дозволений за умови, якщо експорт відповідає вимогам і потребам та контролю кінцевого користувача.

Зміна політики означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за отриманням експортної ліцензії на прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення в Україну. МЗС Норвегії наголошує, що експортні ліцензії на прямі продажі будуть надавати лише індивідуально та будуть ретельно оцінюватися. Контроль відбуватиметься суворо та відповідально, відповідно до норвезьких правил експортного контролю.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що Норвегія надасть Україні допомогу для посилення протиповітряної оборони, профінансує нарощування виробництва боєприпасів, а також фінансову підтримку сферам охорони здоров’я та освіти. Окрім того, Норвегія та Велика Британія планують допомогти Україні стратегічно посилити Військово-морські сили.