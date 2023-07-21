Уряд оголосив про рішення після того, як стало відомо, що Путін не приїде до ПАР

Уряд Південно-Африканської Республіки минулого тижня офіційно звернувся до директора Національної прокуратури (NDPP) Шамілі Батохі, надіславши ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Довгоочікуваний ордер на арешт спонукнули надіслати представники опозиції ПАР, повідомило видання News24 у п'ятницю, 21 липня.

Уряд Південно-Африканської Республіки визнав, що він не виконав своїх міжнародних зобов’язань, не видавши ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, якщо він в’їде в країну. У серпні Путін планував приїхати до ПАР на зустріч із президентом Сирілом Рамафосою.

«Попри всі зусилля Сиріла Рамафоси, який намагався захистити Путіна від відповідальності за його воєнні злочини, тепер ясно, що відданість прокурора правосуддю та верховенству права була повністю виправдана. Запит міністерства юстиції Батохі видати ордер на арешт Путіна прямо суперечить президенту ПАР і підтверджує позицію прокуратури про те, що це завжди був єдиний правильний курс дій», – повідомив лідер опозиційної партії «Демократичний альянс» Джон Стінхейзен.

Судовий розгляд ініціювала опозиція, яка вимагала підтвердити, що ПАР не може уникнути виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Зазначимо, ПАР є однією з країн, які підписали Римський статут, тож не має права ігнорувати рішення Гаазького суду.

Видання повідомляє, що уряд ухвалив рішення про видачу ордера на арешт Путіна лише після того, як стало відомо, що російський диктатор не прибуде на саміт БРІКС у столиці ПАР Йоганнесбурзі. Саміт відбудеться наприкінці серпня 2023 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року Гаазький суд видав ордер на арешт Путіна, підозрюючи його у дотичності до викрадення Росією українських дітей. Владіміра Путіна можуть заарештувати у 123 країнах світу, які підписали Римський статут.

У квітні ПАР оголосила про вихід міжнародного суду через арешт Путіна, проте наступного дня передумала скасовувати на своїй території дію Римського статуту. У канцелярії президента Рамафоси заявили, що ПАР залишається вірною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, всупереч заяві самого глави держави.