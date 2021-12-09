Кабінет міністрів на засіданні продовжив дію проекту платних камер у слідчих ізоляторах країни до 22 квітня 2022 року. Він стартував 22 квітня 2020 року і мав завершитися 31 грудня цього року.

Як пише «Бабель», за час дії проекту послугою платних камер скористалися 1099 разів, а загальна сума доходів становила понад 6,1 млн грн. За ці гроші відремонтували 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.

Загалом в українських СІЗО в рамках проекту платними зробили 43 камери.