Консенсус-прогноз уряду, Нацбанку та міжнародних фінансових організацій передбачає зростання ВВП України на 4,6% наступного року. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що прогноз, на якому базується бюджет, є консервативним сценарієм. Реальна ситуація залежатиме виключно від перебігу війни.

«Залежно від ситуації на фронті економіка може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% і більше», – додав Шмигаль.

За сценарієм, закладеним у бюджеті, очікуються такі показники:

ВВП України зросте на 4,6% у реальному вираженні і на 37% – у номінальному;

інфляція становитиме близько 30%;

середня заробітна плата становитиме 18,5 тис. грн;

курс гривні коливатиметься на рівні 42 грн за долар.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 13 вересня схвалив проект бюджету України на 2023 рік. Згідно проекту, власні доходи бюджету становлять 1,28 трлн грн, видатки – 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол щомісячно.