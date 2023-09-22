Кабінет міністрів України запровадив зміни до мінімальної площі аптек та аптечних пунктів у сільській місцевості. Очікується, що це підвищить доступність лікарських засобів для сільського населення, повідомило у п’ятницю, 22 вересня, Міністерство охорони здоров’я.

Як йдеться в повідомленні, загальна мінімальна площа аптек відтепер становить:

у селищах – не менше ніж 30 квадратних метрів (площа торговельного залу – не менше ніж 13,5 квадратних метрів);

у селі – не менше ніж 18 квадратних метрів (площа торговельного залу – не менше ніж 6 квадратних метрів).

У МОЗ зазначили, що зараз лише в 11% сіл працюють аптечні пункти. Загалом ідеться про 5700 аптек, які працюють у селах та селищах. Натомість залишаються понад 20 тисяч сіл та селищ, які досі не мають аптечних пунктів. Такі умови суттєво ускладнюють доступ населення до лікарських засобів, наголосили в МОЗ.

Як повідомляв ZAXID.NET, у серпні Кабінет Міністрів дозволив створювати в селах та на прифронтових територіях пересувні аптеки. У мобільних аптечних пунктах діятимуть ті самі правила відпуску лікарських засобів, що й у стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом – як паперовим, так і електронним.