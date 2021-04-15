Кабінет міністрів 14 квітня ухвалив постанову, якою виділив Міністерству охорони здоров’я додатково 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин за рахунок зменшення обсягу видатків за програмою медичних гарантій. Відповідну постанову в четвер, 15 квітня, опублікував урядовий портал.

Згідно з цією постановою, з програми державних гарантій медичного обслуговування населення вилучають 6,5 млрд грн. Цю суму спрямовують на програму проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

При цьому уряд доручив Міністерству фінансів упродовж трьох місяців запропонувати джерела компенсації коштів, вилучених за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, програма медичних гарантій передбачає, що держава оплачує лікарням і лікарям лікування конкретних пацієнтів. Таким чином, пацієнти не повинні платити за своє лікування у медзакладах, які мають домовленості з Національною службою здоров'я України.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що МОЗ просить додатково 6,5 млрд грн на вакцинацію.

Пояснюючи рішення щодо виділення 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин, він заявив, що цю суму вирішили перевести з четвертого кварталу Програми медичних гарантій тимчасово.

«Ще пів року тому, під час формування держбюджету, ми наполягали закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті нам виділили лише 4 млрд грн, за які ми вже придбали препарати. Сьогодні, щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн. Щоб не вносити зміни до держбюджету і не втрачати час, ми вирішили тимчасово перевести цю суму з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців має зобов'язання повернути відповідну суму назад», – наголосив Степанов.