До 2026 року всі торговці, в тому числі й продавці на ринках, повинні забезпечити своїм покупцям безготівкові розрахунки за допомогою POS-терміналів, йдеться у відповідній постанові уряду.

У цьому документі Кабінет міністрів визначив терміни для різних категорій торговців. Таким чином, перший етап впровадження обов’язкової наявності POS-терміналів почнеться 1 січня 2023 року, а останній – 1 січня 2026року.

Згідно з постановою уряду, з 1 січня 2023 року POS-термінали мають бути в торговців, які займаються торгівлею у населених пунктах, де проживає понад 25 тис. людей.

З 1 січня 2024 року термінали повинні мати торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах, де проживає від 5 до 25 тис. людей.

З 1 січня 2025 року це правило почне застосовуватися і до торговців, які ведуть діяльність у населених пунктах, де проживає менше ніж 5 тис. людей;

На останньому етапі, який почнеться 1 січня 2026 року, POS-термінали стануть обов’язковими для торговців – фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Ці вимоги не поширюються на торговців, які працюють в територіальних громадах, розташованих в районі проведення бойових дій.