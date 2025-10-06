Уряд схвалив законопроєкт про збільшення оборонних видатків на понад 300 млрд грн
Надалі зміни до бюджету на 2025 рік повинна ухвалити Верховна Рада
Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету на 2025 рік про збільшення оборонних видатків на 317 млрд грн. Про це в понеділок, 6 жовтня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Згідно з проєктом змін до бюджету, Кабінет міністрів зможе самостійно скорочувати видатки за одними напрямами й збільшувати за іншими – а саме, оборонними.
Так, держбюджет пропонується доповнити статтею 58, яка дозволяє уряду в листопаді-грудні 2025 року, як виняток із норм Бюджетного кодексу, скорочувати видатки за окремими програмами та спрямовувати кошти на потреби Міністерства оборони. Йдеться про забезпечення ЗСУ, закупівлю й модернізацію озброєння, військової техніки, розвиток оборонно-промислового комплексу та інше.
Доповнено. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, до кінця 2025 року на оборону України спрямують додаткові 324,7 млрд грн.
З 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн – Міністерство оборони, зокрема:
- 202 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців;
- 100 млрд грн – на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів – зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;
- 8 млрд грн – на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).
«Основне джерело фінансування збільшених видатків – це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Також майже 30 млрд грн маємо додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків. Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи», – пояснила Свириденко.
За даними джерел ЕП, Верховна Рада планує проголосувати за зміни до бюджету 21-23 жовтня. Їх необхідно ухвалити до початку листопада для того, щоб Кабмін зміг профінансувати виплати військовим.
Нагадаємо, у вересні повідомлялось, що Україні бракує приблизно 300 млрд грн на оборону до кінця 2025 року. Серед причин, чому у бюджеті з’явився дефіцит, журналісти ЕП називали масове повернення тіл загиблих військових в межах обмінів з Росією та виплати 15 млн грн родинам загиблого бійця, а також фінансування урядом нових програм підтримки для українців.