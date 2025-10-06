Парламент планує проголосувати за зміни до бюджету 21-23 жовтня

Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету на 2025 рік про збільшення оборонних видатків на 317 млрд грн. Про це в понеділок, 6 жовтня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом змін до бюджету, Кабінет міністрів зможе самостійно скорочувати видатки за одними напрямами й збільшувати за іншими – а саме, оборонними.

Так, держбюджет пропонується доповнити статтею 58, яка дозволяє уряду в листопаді-грудні 2025 року, як виняток із норм Бюджетного кодексу, скорочувати видатки за окремими програмами та спрямовувати кошти на потреби Міністерства оборони. Йдеться про забезпечення ЗСУ, закупівлю й модернізацію озброєння, військової техніки, розвиток оборонно-промислового комплексу та інше.

Доповнено. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, до кінця 2025 року на оборону України спрямують додаткові 324,7 млрд грн.



З 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн – Міністерство оборони, зокрема:

202 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців;

100 млрд грн – на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів – зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;

8 млрд грн – на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

«Основне джерело фінансування збільшених видатків – це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Також майже 30 млрд грн маємо додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків. Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи», – пояснила Свириденко.

За даними джерел ЕП, Верховна Рада планує проголосувати за зміни до бюджету 21-23 жовтня. Їх необхідно ухвалити до початку листопада для того, щоб Кабмін зміг профінансувати виплати військовим.

Нагадаємо, у вересні повідомлялось, що Україні бракує приблизно 300 млрд грн на оборону до кінця 2025 року. Серед причин, чому у бюджеті з’явився дефіцит, журналісти ЕП називали масове повернення тіл загиблих військових в межах обмінів з Росією та виплати 15 млн грн родинам загиблого бійця, а також фінансування урядом нових програм підтримки для українців.