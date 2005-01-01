Уряд збільшив суму допомоги переселенцям на оплату комунальних послуг

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 17 січня, збільшив суму щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема пенсіонерам та дітям, для покриття витрат на проживання, зокрема оплату житлово-комунальних послуг, з 884 до 1000 грн.

Згідно з проектом рішення, який процитувало агентство «Інтерфакс-Україна», суму щомісячної допомоги для пенсіонерів і дітей було збільшено з 884 грн до 1 тис. грн. Також уряд змінив максимальну суму допомоги на сім'ю, яка раніше становила 2,4 тис. грн (і 3,4 тис. грн для сімей з людьми з інвалідністю) – тепер Кабмін встановив, що загальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати 3 тис. грн, для сімей з людьми з інвалідністю 3,4 тис. грн, а для багатодітних сімей - 5 тис. грн.

«Ми готуємо ще проект до положення про порядок призначення субсидій, яким ми спростимо доступ внутрішньо переміщених осіб до отримання субсидій, що ми їм призначатимемо на підставі декларування повного складу сім'ї, яка потребує субсидії, тобто без реєстрації і без наявності договору оренди приміщення", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду.