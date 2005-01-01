Переселенцям дозволять отримувати субсидії без прописки

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 15:511600

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Внутрішньо переміщеним особам України нададуть можливість оформити субсидію на житло за допомогою декларації, без наявності прописки, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він розповів, що тиждень тому був на зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, під час якої вони домовилися про внесення змін до порядку призначення субсидій.

«Тим переселенцям, які переїхали на підконтрольну Україні територію, але не можуть укласти договір оренди житла, ми будемо надавати можливість отримувати субсидію за декларацією», – наголосив Рева, якого процитувало агентство «Інтерфакс-Україна».

Міністр пояснив, що людині-переселенцю треба буде задекларувати адресу, де вона живе на підконтрольній території, і вказати відомості про свою родину. Після цього державний соцінспектор перевірить ці факти і після цього людина отримає можливість мати субсидію без прописки і без укладення договору оренди житлового приміщення.

До слова, у держбюджеті на 2018 рік передбачені видатки на субсидії та комунальні пільги у розмірі 71 млрд грн.

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