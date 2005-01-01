Уряд хоче збільшити розмір допомоги переселенцям

Міністр Черниш заявив, що в уряді обговорюють можливість підвищення виплат переселенцям

У Кабінеті міністрів обговорюють можливість підвищення розміру щомісячної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання. Про це розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, поточна сума допомоги занизька і уряд разом із міністерством соцполітики ініціюєвали питання, щоб її збільшити. Міністерство фінансів не буде підтримувати, бо це видатки з бюджету. «Ця дискусія зараз триває, готуються проекти рішень», – заявив Черниш.

Точної суми збільшеної допомоги міністр поки що назвати не може. «Є різні пропозиції від різних відомств – від 1000 до 2200 гривень. Але це ще внутрішня дискусія, вона не завершена», – сказав Черниш.

Як відомо, 1 жовтня 2014 року Кабмін затвердив постанову про надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання. Розмір допомоги для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) – 884 гривні, для працездатних – 442 гривні.