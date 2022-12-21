В уряді розповіли про порушення, які знайшли на об’єктах обленерго під час позапланових перевірок

Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу електроенергії (обленерго), які пройшли за дорученням уряду, зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії, повідомила прес-служба уряду за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, правоохоронці разом з Національною комісією, що здійснює регулювання в галузі енергетики й комунальних послуг провели позапланові перевірки обленерго у кожній області. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян доповів, що за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики.

За інформацією урядової прес-служби, було виявлено такі порушення:

порушення тривалості перерв між графіками відключення;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключень.

Зафіксовані також випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Найбільше порушень виявили у «Волиньобленерго», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», «Полтаваобленерго», «ДТЕК Київські електромережі», «Тернопільобленерго» та «Чернігівобленерго». Найменше порушень зафіксували в «Прикарпаттяобленерго», «Харківобленерго» і «Кіровоградобленерго».

Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.

Нагадаємо, проблеми з електроенергією в Україні почалися з 10 жовтня, коли Росія почала регулярно завдавати ракетні удари по енергетичних об’єктах.