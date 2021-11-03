Андрій Мальований очолив Держекоінспекцію у травні минулого року

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 3 листопада, звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції. Про це за підсумками засідання в середу повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Також звільнили звільнив його заступника – Віктора Канцурака.

Нагадаємо, що 13 травня 2020 року Кабмін без попередження та офіційного повідомлення звільнив тодішнього голову Держекоінспекції Єгора Фірсова. Замість нього уряд призначив Андрія Мальованого, який до цього з 2011 року перебував на держслужбі, зокрема, на керівних посадах в ГУ Держземагентства в Києві та Київській області, в апараті та департаменті благоустрою виконавчого органу Київської міськради.

Натомість Канцурака було призначено на посаду заступника міністра екології у 2016-му. Однак практично одразу міністр екології Остап Семерак відсторонив свого заступника через корупційний скандал.