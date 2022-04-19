Після значних втрат у боях з ЗСУ частина військових ЧФ РФ відмовилась воювати

У дослідницькій групі Conflict Intelligence Team (CIT) заявили, що усі бригади російської морської піхоти зазнали втрат під час повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє аналітична група Conflict Intelligence Team (CIT).

Експерти вказують, що морська піхота є одним із найбільш боєздатних та підготовлених підрозділів держави-терориста Росії. А інформація про втрати у морській піхоті важлива на тлі чуток про можливий подальший напад Росії на Молдову.

Фактично, вказують в CIT, у Росії нема чим і ким нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії.

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ зранку 19 квітня також повідомили про втрати у морській піхоті. Так, у 810-й окремій бригаді морської піхоти чорноморського флоту, за їхніми даними, 158 військових загинули, ще 500 дістали поранення, а 70 вважають зниклими безвісти. А втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%.

Після цього значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій «спеціальній операції», зазначають у Генштабі.

З втратами російських окупантів у війні з Україною можна ознайомитися у щоденній статистиці від ZAXID.NET.