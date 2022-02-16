Повідомлення про замінування усіх львівських шкіл надійшло о 10:30

У середу, 16 лютого, надійшло чергове повідомлення про замінування львівських шкіл. Відбувається евакуація школярів.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що повідомлення про замінування шкіл надійшло о 10:30. За протоколом туди виїхали поліцейські, вибухотехніки, кінологи та працівники екстрених служб.

Нагадаємо, такі фейкові повідомлення повідомлення про замінування шкіл останнім часом надходять дуже часто. Востаннє школи обстежували 11 лютого.

Зазначимо, що за інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, більшість повідомлень про псевдомінування надходять з Росії чи ОРДЛО. До слова, у вівторок, 8 січня, СБУ повідомила про припинення діяльності у Львові ботоферми, яка під кураторством Росії розповсюджували панічні настрої в соцмережах і повідомляли про фейкові замінування.

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