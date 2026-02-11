Існує кілька ефективних способів, щоб швидко та надовго позбутися запахів

Неприємний або затхлий запах з посудомийної машини – часта проблема, яка може свідчити про накопичення сміття, жиру чи залишків їжі всередині пристрою. Але існує кілька ефективних способів, щоб швидко та надовго позбутися цих запахів. Express розповідає, як очистити посудомийну машинку, щоб всі запахи зникли.

Експертка з прибирання та TikTok-блогерка Шантель Міла поділилася побутовими порадами та пояснила, що робили, якщо посудомийка погано пахне.

Як очистити посудомийну машину?

Якщо ви хочете позбутися неприємних запахів з побутової техніки, незалежно від кількості проведених циклів миття, спробуйте використати харчову соду. Перед запуском посудомийної машини насипте в неї невелику кількість харчової соди. Вона допоможе усунути небажані запахи. Оскільки сода є лугом, при контакті з кислими запахами вона вступає в реакцію, нейтралізуючи їх. Саме зміна рівня рН допомагає усунути неприємний запах.

Оскільки харчова сода є м'яким лугом, а також абразивом, вона може допомогти розкласти і розчинити бруд всередині приладу.

Кеті Кохун, директорка з франчайзингових операцій компанії Two Maids, зазначила, що для повного усунення запаху може знадобиться до 24 годин, особливо якщо запах стійкий. Якщо ви хочете ретельно почистити весь прилад, то фахівці з прибирання рекомендують використовувати білий оцет у поєднанні з харчовою содою.

Ця комбінація ефективно видаляє як вапняні відкладення, викликані жорсткою водою, так і забруднення та наліт. Оцет також може допомогти позбутися цвілі та запобігти її накопиченню.

Експертки з Hometalk також рекомендують додати додатковий крок, обробивши гумове ущільнення посудомийної машини харчовою содою та оцтом.

«Обробіть гумове ущільнення, насипавши на нього бікарбонат натрію та додавши оцет, що викличе сильну реакцію шипіння, яка допоможе видалити прихований бруд», – зазначають вони.