Попереднє очищення посуду – це половина успіху

Іноді після завершення циклу миття посуд залишається не таким чистим, як хотілося б. І таке може траплятися часто, проте проблему можна легко вирішити, якщо знати основні правила підготовки посуду, правильного завантаження техніки та догляду за нею. Ukr.Media розповідає, що ж робити, якщо посудомийна машина залишає бруд на посуді.

Підготовка посуду перед миттям

Попереднє очищення посуду – це половина успіху. Йдеться не про повне миття вручну, а лише про видалення великих залишків їжі. Кістки, серветки, шматки овочів – усе це потрібно викинути у смітник. Вони можуть забити фільтр машини, що призведе до зайвих клопотів.

На цьому підготовка закінчується: полоскати тарілки не потрібно. Сучасні мийні засоби містять ензими, які працюють саме з залишками їжі. І якщо посуд буде майже чистим, їм просто не буде з чим працювати.

Правильне завантаження посуду

Рівномірне розміщення посуду у кошиках – ще один важливий етап.

Нижній рівень призначений для великих тарілок, каструль і сковорідок. Середній – для мисок, невеликих чашок і ще чогось відносно плаского. Верхній – для ложок та виделок, хоча іноді для них передбачений невеликий кошик на нижній полиці.

Завантажуйте посуд знизу догори. Великий посуд розмістіть на нижній полиці так, щоб він не затуляв інший. На середній полиці чашки та миски потрібно розмістити догори дном. А виделки, ложки та ножі слід обережно розкласти по пазах, щоб кожна ложка чи виделка могли омитися.

Також не варто намагатися впихнути геть усе у посудомийку, адже вона розрахована на роботу з певною кількістю посуду. Тому краще двічі завантажити посудомийку та отримати чистий посуд.

Регулярний догляд за посудомийною машиною

Навіть правильне завантаження та дорогі мийні засоби не допоможуть, якщо не дбати про саму техніку. Тому щомісяця потрібно добре промивати фільтр – у гарячій воді та з мийним засобом для посуду. Потрібно позбутися жиру та часточок їжі.

Окрім цього, залишки їжі часто забиваються під ущільнювальну гумку дверцят, тому їх теж потрібно протирати щомісяця.

Сопла розпилювачів теж потребують догляду: їх можуть закорковувати залишки їжі. Прочистити їх можна зубочисткою, а потім добре промити.

Також три-чотири рази на рік потрібно використовувати засіб для гігієнічного чищення. Це може бути порошок або гель, які позбавлять посудомийну машину від накипу та жиру.