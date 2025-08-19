Світова боксерська організація пішла назустріч Усику

Український боксер Олександр Усик отримав відтермінування від WBO щодо перемовин з Джозефом Паркером для обов'язкового захисту титулу, повідомляє Sky Sports.

Раніше Світова боксерська організація надала командам обох боксерів 30 днів для досягнення угоди про поєдинок, інакше будуть призначені промоутерські торги. Натомість Усик звернувся до організації з проханням відтермінувати бій через давнє ушкодження спини, яке позначилося на його здоров'ї. Окрім того, боксер попросив дати йому можливість відпочити через свій вік, зазначивши, що останніми роками він проводив бої найвищого рівня.

Зазначається, що навіть після схвалення зміни терміну захисту, Усик не має права боксувати з кимось іншим, аніж із Джозефом Паркером, який є тимчасовим чемпіоном з березня 2024-го. В іншому випадку, українець втратить титул.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Олександр нокаутував Даніеля Дюбуа в 5-му раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Після цього WBO зобов'язала українця провести обов'язковий захист титулу проти претендента Джозефа Паркера, який у лютому достроково здолав Мартіна Баколе.