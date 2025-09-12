«Метрополітано» у 2019-му вже був господарем вирішального матчу єврокубка

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, хто прийме фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Вирішальний поєдинок найпрестижнішого єврокубка відбудеться в Мадриді на стадіоні «Метрополітано». На проведення цього матчу також претендував Олімпійський стадіон у Баку.

Нагадаємо, раніше фінал ЛЧ-2027 мав прийняти «Сан-Сіро», але через плани на реконструкцію арени Союз європейських футбольних асоціацій відібрав у Мілана це право. Серед визначних міжнародних матчів, які приймав «Метрополітано» — фінал Ліги чемпіонів 2019 року. Також домашній стадіон «Атлетіко» є одним із потенційних місць проведення чемпіонату світу з футболу-2030.

Окрім цього, Виконавчий комітет УЄФА затвердив місця проведення інших фіналів єврокубків. Зокрема фінал жіночої Ліги чемпіонів 2027 року відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві (Польща). Суперкубок УЄФА-2026 прийме Зальцбург (Австрія). Фінал Ліги чемпіонів з футзалу-2026 відбудеться в Пезаро (Італія), Євро-2027 U-19 з футзалу – в Астані (Казахстан), а жіночий Євро-2027 з футзалу – в Осієку (Хорватія).

До слова, фінал Ліги чемпіонів сезону 2025/26 прийматиме будапештська «Пушкаш-Арена» (Угорщина).