УЄФА оголосив нове місце проведення фіналу Ліги чемпіонів 2027 року
Виконавчий комітет УЄФА 11 вересня провів засідання, на якому визначив господарів майбутніх фіналів європейських турнірів
УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, хто прийме фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Вирішальний поєдинок найпрестижнішого єврокубка відбудеться в Мадриді на стадіоні «Метрополітано». На проведення цього матчу також претендував Олімпійський стадіон у Баку.
Нагадаємо, раніше фінал ЛЧ-2027 мав прийняти «Сан-Сіро», але через плани на реконструкцію арени Союз європейських футбольних асоціацій відібрав у Мілана це право. Серед визначних міжнародних матчів, які приймав «Метрополітано» — фінал Ліги чемпіонів 2019 року. Також домашній стадіон «Атлетіко» є одним із потенційних місць проведення чемпіонату світу з футболу-2030.
Окрім цього, Виконавчий комітет УЄФА затвердив місця проведення інших фіналів єврокубків. Зокрема фінал жіночої Ліги чемпіонів 2027 року відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві (Польща). Суперкубок УЄФА-2026 прийме Зальцбург (Австрія). Фінал Ліги чемпіонів з футзалу-2026 відбудеться в Пезаро (Італія), Євро-2027 U-19 з футзалу – в Астані (Казахстан), а жіночий Євро-2027 з футзалу – в Осієку (Хорватія).
До слова, фінал Ліги чемпіонів сезону 2025/26 прийматиме будапештська «Пушкаш-Арена» (Угорщина).