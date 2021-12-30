Новорічні святкування в Ужгороді, традиційно, стартували на Миколая: місто офіційно відкриває період свят парадом Миколайчиків, які проходять вулицями міста. Через коронавірус цьогоріч масових гулянь у місті у Новорічну ніч не планується, однак працюють святкові ярмарки, театри кличуть на новорічні програми і вистави, у філармонії – різдвяні концерти, у музеях – тематичні «зимові» виставки. Крім того, у місті працює ковзанка, яка, попри не надто новорічну погоду, може подарувати відвідувачам зимовий настрій.

Ярмарки

У період усіх новорічно-різдвяних свят – до 8 січня в Ужгороді на площі Петефі працює ярмарок. Цьогоріч він трохи менший, ніж зазвичай – всього 12 будиночків, розташованих одразу за пішохідним мостом. Тут можна придбати сувеніри, подарунки ручної роботи, прикраси, святкові аксесуари, а також – сир, вино, домашні смаколики. Працюють кілька будиночків із глінтвейном та фаст-фудом. У скверику на площі Петефі також розмістилися кілька точок для розваг (каруселі, 5D-атракціон та ін.), на сусідній площі Театральній – дитяча зона із машинками для катання та міні-каруселями.

І на площі Петефі, і на Театральній розташовані також новорічні фотозони – біля головної ялинки міста та біля герба Ужгорода.

Вечірки

Окрім корпоративів та святкувань 31-го грудня у ресторанах, загальноміських великих вечірок на період новорічно-різдвяних свят в Ужгороді не планується. Однак, організація свят «Файно» вирішила влаштувати найпопулярнішу вечірку міста«Вічно молоді» із музикою із 1995-го по 2005-й 2 січня о 22:00. Цього разу вечірка буде у пабі BELFAST 2.0 (ТЦ «Едельвейс», вул. Волошина). Вхід – від 21 року та із сертифікатом про вакцинацію/свіжим ПЛР-тестом. Організатори попереджають, що кількість квитків на вечірку – обмежена.

Концертні програми

На Різдво в Ужгороді, традиційно, відбудуться святкові загальноміські колядки, буде також кілька різдвяних концертів уже після вихідних.

9 січня

14.00 – «Ой, радуйся, земле»: різдвяна коляда (площа Шандора Петефі).

10 січня

15.00 – Різдвяні читання «Святкові вогники Різдва» (бібліотека-філія № 2, вулиця 8-го Березня,19).

13 січня

14.00 – «Різдвяні мотиви» від артистів Закарпатської обласної філармонії (площа Шандора Петефі).

16 січня

17:00 – концерт «Ніч перед Різдвом» Академічний симфонічний оркестр філармонії (Закарпатська обласна філармонія).

Виставки

До 22 січня – виставка образотворчого мистецтва «Зимовий вернісаж» (обласний художній музей ім. Й. Бокшая).

До 26 січня – міжнародна фотовиставка «Замки Карпатського регіону. 37 історій» (Ужгородський замок, обласний краєзнавчий музей)

Для дітей

На новорічно-різдвяні канікули для дітей в Ужгороді заплановано найбільше заходів – святкових інтерактивних програм, квестів, вистав.

2 січня

11:00 та 14:00 – вистава «Снігова королева» Є. Шварца (Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Шерегіїв).

11:00 та 13:00 – театралізоване шоу «Новорічні пригоди» (театр ляльок «Бавка).

3 січня

11:00 та 14:00 – «Дві Снігуроньки і один Новий рік» М.Гончарової (Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Шерегіїв).

4 січня

11:00 та 13:00 – театралізоване шоу «Новорічні пригоди» (театр ляльок «Бавка).

11:00 – «Бременські музиканти» братів Грімм (Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Шерегіїв).

5 січня

11:00 та 14:00 – «Мишачий король або Лускунчик» Е.Гофмана (Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Шерегіїв).

11:00, 13:00 та 15:00 – театралізоване шоу «Новорічні пригоди» (театр ляльок «Бавка).

6 січня

11:00 – різдвяна феєрія «Коли звізда ясна…» О.Гавроша (Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Шерегіїв).

8 січня

11:00 та 14:00 – різдвяна феєрія «Коли звізда ясна…» О.Гавроша (Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Шерегіїв).

11:00 та 13:00 – Новорічний квест (театр ляльок «Бавка).

9 січня

11:00 та 13:00 – лірична історія «Чародій Марабу» (театр ляльок «Бавка).

12 січня

11:00 та 13:00 – вистава «Поросятко Чок» (театр ляльок «Бавка).

15 січня

11:00 та 13:00 – вистава «Поросятко Чок» (театр ляльок «Бавка).

16 січня

11:00 та 14:00 – різдвяна феєрія «Коли звізда ясна…» О.Гавроша Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Шерегіїв).

11:00 та 13:00 – «Казка про лад» за мотивами української народної казки (театр ляльок «Бавка).

19 січня

11:00 та 13:00 – «Казка про лад» за мотивами української народної казки (театр ляльок «Бавка).

Зимові розваги

Біля стадіону «Авангард» в Ужгороді працює ковзанка Ice Land. Публічні катання доступні до 10 січня із 16:00 до 21:00 щодня.

Нагадаємо, що на період новорічно-різдвяних свят в Ужгороді змінюється графік руху громадського транспорту: на Новий рік і Різдво міські автобуси будуть виїжджати на маршрути о 9:00 та 10:00, а завершуватимуть рух о 18:00 та 19:00. З детальним розкладом можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Гарних вихідних!