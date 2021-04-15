Ужгородська міська рада на позачерговій сесії виділила з міського бюджету 10 млн грн на допомогу місцевим підприємцям, які не працювали через карантин (в регіоні впродовж місяця діяли обмеження «червоної» зони).

«Ухваленим сьогодні рішенням передбачено матеріальну виплату застрахованим особам, які втрачають частину заробітної плати чи доходу, що мають право на допомогу, зареєструвавшись через портал “Дія”. Після отримання статусу особи, що має право на допомогу, органам місцевого самоврядування буде надано вичерпний перелік таких осіб, і у випадку наявності фінансового ресурсу в бюджеті міста їм нададуть додаткову матеріальну допомогу», – повідомила речниця міськради Алла Кохан у коментарі «Суспільному» в четвер, 15 квітня.

Також для підтримки бізнесу ужгородські депутати прийняли рішення про надання пільги у розмірі 50% від сплати за конструктивні елементи благоустрою – літні майданчики або тераси.

Допомога за збитки через карантин: що відомо

Підприємці та наймані працівники, які не могли або не можуть працювати через запровадження в тих чи інших регіонах карантинних обмежень найвищого – «червоного» – рівня отримають від держави по 8 тис. грн компенсації. Для цього їм потрібно після 19 квітня зареєструватися у додатку «Дія».

На додаток до цього, влада у регіонах може також виплачувати компенсації постраждалим від карантину підприємцям з місцевих бюджетів.

Читайте на ZAXID.NET про те, хто може претендувати на компенсацію через карантин.

Нагадаємо, що мерія Львова через карантин звільнила власників ресторанів від плати за літні майданчики.