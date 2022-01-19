Автор найпопулярнішого селфі отримає подарунок від музею

В ужгородському скансені у середу, 19 січня, проводять день селфі в музеї: відвідувачам пропонують безкоштовний візит за кодову фразу «день музейних селфі» та фото на території скансену. Серед усіх учасників акції, які опублікують селфі у соцмережах із відповідним хештегом, музей обере переможця, який отримає подарунок.

Як зазначається на офіційній сторінці Закарпатського музею народної архітектури та побуту, акція триває протягом дня, 19 січня, і проводиться вже шостий рік поспіль.

Відвідувачам пропонують долучитися до Міжнародного дня селфі в музеях – #MuseumSelfie, для цього потрібно прийти Закарпатського музею народної архітектури та побуту, назвати кодову фразу «день музейних селфі», безкоштовно відвідати скансен, зробити фото на тлі музейних хатинок чи найулюбленіших експонатів.

Серед опублікованих селфі у Facebook з хештегами #MuseumSelfie та #ужгородський_скансен адміністрація музею визначить автора найпопулярнішого фото (за кількістю лайків), який отримає подарунок від музею.