Немає жодних історичних свідчень про те, щоб бодай одна людина утекла з цієї в'язниці

В будівлі колишньої тюрми НКВС, а нині Здолбунівського краєзнавчого музею на Рівненщині, з 3 січня 2022 року запрацює квест-кімната «Втеча з в’язниці». В колишній камері завершують останні приготування. Охочі мають протягом години знайти ключ від дверей камери і втекти. В.о. директора музею Олександр Чижевський сподівається привабити туристів у містечко Здолбунів, що за 14 км від Рівного.

Про ідею відкриття квест-кімнати у колишній тюремній камері розповів «Суспільному» в.о. директора Здолбунівського краєзнавчого музею Олександр Чижевський. Музей розмістився в будівлі на вул. Фабричній, зведеній у 1903 році. Раніше тут була в’язниця райвідділу НКВС з камерами у підвалах. Саме цей факт з історії будівлі навів Олександра Чижевського на думку облаштувати квест у тюрмі, з якої ніхто не втік, адже про це немає жодних історичних свідчень.

«Квест-кімната – це унікальна річ для Здолбунова і для музею. Не чув, щоб у музеях робили квест-кімнату… ми пропонуємо нашим гостям знайти ключ від дверей і спробувати вийти звідси за годину», – розповів в.о. директора музею.

Квест-кімнату облаштовують у рамках проекту «Туристичний код громади», що переміг у конкурсі проектів розвитку громад Рівненщини у 2021 році. Загальна вартість проекту становить 200 тис. грн, кошти виділять з обласного та місцевого бюджетів. У рамках проекту у Здолбунові розмістять також 20 інформаційних інтерактивних табличок з QR-кодами, першу встановили на будівлі музею у неділю, 26 грудня. Зчитавши QR-код, можна почути і побачити на смартфоні історію будівлі.