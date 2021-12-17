У «Сколівських Бескидах» охороняють рідкісних тварин – ведмедів, оленів, рисей, диких котів та відновлюють популяцію зубра

Національний природний парк «Сколівські Бескиди», що розташований у карпатській частині Львівщини, отримав відзнаку Ukraine Tourism Awards 2021. Його визнали найкращим в Україні цього року у відповідній категорії. Також вже другий рік поспіль найкращим туроператором країни обрали львівську фірму «Відвідай». З Львівщини відзначили також два готельно-відпочинкові комплекси.

«Парк рекреаційно-туристичного спрямування. Мережа туристичних шляхів складається з 19 маршрутів, 2 екостежок загальною протяжністю 146 км, які ознаковані, пронумеровані та мають індивідуальний QR-код. Для відпочинку і оздоровлення облаштовано: 11 рекреаційних пунктів, 2 туристичні притулки, 4 екоцентри, 2 інфоцентри, 2 музеї. Щорічно парк відвідує 80-90 тис. туристів», – зазначено в описі НПП «Сколівські Бескиди» на сторінці голосування.

Окрім природного парку з Львівщини також відзначили:

чотиризірковий готель лікувально-оздоровчого типу «Київська Русь-Східниця» у номінації «Відкриття року в готельній сфері»;

готельно-відпочинковий комплекс «Вежа Ведмежа» (с. Волосянка) як найкращий заміський комплекс;

туроператор «Відвідай» як найкращий туристичний оператор. Таку перемогу львівська турфірма здобуває вже другий рік.

Додамо, що вибір переможців щорічно відбувається у два етапи: спочатку триває онлайн-голосування, а потім – відбір журі. Нагородження цьогорічних переможців відбулося у пятницю, 17 грудня, у Києві.