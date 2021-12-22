Чоловік намагався провезти контрабандою 10 брендових годинників

У вівторок, 21 грудня, у львівському аеропорту працівники митниці вилучили в 60-річного мешканця Івано-Франківська, який прибув рейсом з Лондона, 10 брендових швейцарських годинників, вартістю близько 2,6 млн грн.

У Львівській митниці розповіли, що 60-річний чоловік повертався з приватної поїздки з Великої Британії до України рейсом «Лондон-Львів». В аеропорту «Львів» для проходження митного контролю він обрав смугу руху «зелений коридор», а на запитання працівників митниці відповів, що не має з собою товарів для декларування.

Коли ж громадянину запропонували показати ручну поклажу та багаж для митного огляду, то виявили там 10 чоловічих та жіночих годинників відомих марок «Breguet 2303», «Patek Philippe Geneve», «Hublot», «Rolex» та інші. Орієнтовна вартість годинників – 2,6 млн грн, що значно перевищує дозволену норму для переміщення через митний кордон України.

На чоловіка склали протокол за порушення митних правил. Незадекларовані годинники вилучили, їх точну вартість встановлять експерти. Справу скерують до суду, який вирішить подальшу долю товару.