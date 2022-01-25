Востаннє такий снігопад у Анталії фіксували у 1997 році

У вівторок, 25 січня, на популярному турецькому курорті в Анталії почався сильний снігопад. Востаннє снігопад у Анталії фіксували 29 років тому.

За інформацією місцевих видань, снігопад у Анталії почався 25 січня й, за прогнозами синоптиків, триватиме до середи, 26 січня. Очікується, що висота снігового покриву в окремих районах Анталії може сягати 20 см.

«Опади у вигляді снігу, шар якого досяг 2-6 см, спостерігаються у прибережних частинах міста та на заході. На сході (в районі населених пунктів Ібради, Аксекі та Гюндоумуш), на височинах у районах Манавгат, Серік, Аланія та Газіпаша очікується, що висота снігового покрову буде понад 20 см», – інформують у місцевому гідрометцентрі.

Сніг у Анталії випав уперше за 29 років. Зокрема, 7 січня 1993 року, висота снігового покриву в Анталії досягла 5 см.

Анталія – курортне місто на півдні Туреччини, розташоване біля гір Тавр. Анталія є найбільшим турецьким містом на узбережжі Середземного моря за межами Егейського регіону, де мешкає понад один мільйон людей.

Зазначимо, що за останні місяці аномальні снігопади спостерігаються на кількох відомих світових курортах. Зокрема, на початку січня сильні снігопади накрили єгипетський курорт Хургада, а 24 січня через сильний сніг та морози у курортних містах Греції почали закривати школи та зупиняли рух транспорту.