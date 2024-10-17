31-річного Ліама Пейна не вдалося реанімувати через тяжкі травми внаслідок падіння

У ніч на четвер, 17 жовтня, в аргентинському Буенос-Айресі загинув співак та колишній учасник всесвітньо відомого британського поп-гурту One Direction Ліам Пейн. Співак впав з третього поверху готелю, де він перебував, імовірно, перебуваючи під дією алкоголю чи наркотиків, повідомило ВВС із посиланням на місцеву поліцію.

За даними ЗМІ, 31-річний виконавець випав з готельного номера, розташованого на третьому поверсі будівлі Casa Sur, та отримав несумісні з життям травми. Зазначається, що лікарі, які прибули на місце події, не змогли провести реанімацію співака через сильні ушкодження.

У поліції повідомили, що місцеві правоохоронці отримали повідомлення з готелю про «агресивного чоловіка, що перебував під дією алкоголю чи наркотиків». Після того, як поліція прибула на місце події, один з поліцейських почув гучний звук у внутрішньому дворі, де й виявили тіло Ліама Пейна.

Наразі триває розслідування щодо встановлення обставин загибелі співака. Щодо цього співпрацюють МЗС Аргентини та Великої Британії.

До готелю, в якому помер Ліам Пейн, прийшли фанати, які вшановують його пам’ять. Також співчуття щодо загибелі поп-зірки почали висловлювати різні виконавці та шоумени.

Зазначимо, Ліам Пейн входив до складу одного з найбільш успішних поп-гуртів сучасності One Direction, який створив спільно з Найлом Хораном, Зейном Маліком, Гаррі Стайлзом та Луї Томлінсоном у 2010 році для участі у шоу X Factor. Після розпаду гурту у 2016 році Пейн розпочав сольну кар’єру, та у 2019 році випустив свій перший та єдиний альбом.