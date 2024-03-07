Термінал планують завершити за 2 місяці

В Чернівецькій області розпочали будівництво транспортного терміналу для перевезення зерна через євроколію. На підприємстві перезавантажуватимуть зерно, товари, сировину з української колії на європейську. Будівництво триває на території неподалік європейського кордону. Завершити його планують за 2 місяці.

Транспортний термінал буде багатофункціональним. З нього зможуть розвантажувати вантаж одночасно з автомобільного транспорту та залізничних вагонів. Йдеться про насипні вантажі, зокрема, зерно, а також контейнери.

«Термінал передбачатиме здійснення перевантажувальних операцій з одночасного приймання вагонів з українською колією шириною 1520 мм та їх перевантаження у вагони з європейською колією 1435 мм. Крім того, передбачається можливість перевантаження вантажів між автотранспортом та вагонами», – повідомили в проектній організації «АктивПроект».

Одночасно термінал зможе приймати 2 потяги по 32 вагони та відправляти вантажі у будь-яку точку Румунії, зокрема у порт в Констанці. За одну годину зможуть перевантажувати 1000 тонн зерна п'ятьма коліями, розповів в коментарі «Суспільне. Чернівці» директор проєктної організації «АктивПроект» Богдан Поперечний.

«Термінал додатково розвантажить виробників нашої сільськогосподарської продукції й дасть їм можливість перевозити зерно до Європи навіть залізничними коліями. Це збільшить їхню продуктивність та зменшить ризики, які можуть виникнути під час перевезення зерна через морські порти», – додав Богдан Поперечний.

За словами Поперечного, обрали громаду близьку до кордону, де є можливість провести на території вузькі залізничні колії. На терміналі буде 22 бункери для відвантаження зерна, а також буферні ємності по 1500 та 600 тонн, щоб приймати й накопичувати зерно з української колії – опісля вантажити їх на європейську колію. Будівництво планують завершити впродовж двох місяців.

За повідомлення проектної компанії термінал належить приватному підприємству «Фішка Нов». Зареєстроване воно в м. Новоселиця Чернівецького району, а належить Інні Шалар. Статутний капітал підприємства складає 80 млн гривень.