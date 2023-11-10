Вантажівки повинні заїжджати в митний термінал на огляд товарів, які перевозять

В Чернівцях через скупчення вантажних автомобілів на об’їзній дорозі утворився величезний затор. В патрульній поліції міста повідомляють, що заїжджати в місто наразі краще через об'їзну зі сторони села Коровія. Причина такої черги – водії вантажівок чекають на проходження митного контролю за новими правилами.

Через скупчення вантажних автомобілів у Чернівцях ускладнено рух транспорту на вʼїзді до міста зі сторони Гравітону, повідомили у Патрульній поліції Чернівецької області в п’ятницю, 10 листопада. Щоб уникнути черги, водіям радять виїздити, або заїжджати в обласний центр через об’їзну дорогу зі сторони села Коровія.

Скупчення вантажних авто пояснюють тим, що усі водії прямують до відділення митниці. Начальник відділу державного нагляду у Чернівецькій області Державної служби України з безпеки на транспорті Віталій Пономаренко пояснив, що така ситуація склалася через зміни умов митного контролю та оформлення, як імпортних, так і експортних вантажів.

Відповідно до змін тепер стане обов'язковим пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення під час їхнього митного оформлення за митною декларацією. Відтак, вантажівки з товарами, які раніше не повинні були заїжджати на територію митних терміналів, тепер в обов'язковому порядку мають це робити. Зміни вступили в дію 7 листопада 2023 року.

В Укртрансбезпеці Буковини та в патрульній поліції запевнили, що найближчим часом ситуація з чергою фур врегулюється. Однак наразі просять водіїв об’їжджати дану ділянку дороги іншими шляхами.