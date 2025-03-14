Посадовець вже не працює в Чернівецькій митниці

Національне агентство з питань запобігання корупції викрило колишнього заступника начальника Чернівецької митниці Миколу Нікулеску в неправдивому декларуванні своїх статків. В агенстві зазначили, що йдеться про готівку, якою володіє дружина чиновника Наталя Соловей. Це понад 10 млн грн. Однак під час перевірки виявилося, що посадовець не може підтвердити, звідки дружина взяла ці гроші.

НАЗК 14 березня повідомило, що завершило перевірку декларацій, які були визначені в лютому 2025 року. Згідно з висновками, колишній заступник начальника митного поста «Чернівці», начальник відділу Чернівецької митниці Микола Нікулеску в своїй декларації за 2023 рік вписав не достовірну інформацію про майно та готівку, якою володіє його дружина.

В довідці про результати повної перевірки декларації Миколи Нікулеску зазначено, що його дружина є підприємцем. Згідно з декларацією за 2023 рік вона мала готівку в розмірі 7 млн грн та 100 тис. доларів. Під час пояснення, звідки в дружини гроші, Микола Нікулеску зазначив, що вона вже більше ніж 20 років займається підприємництвом. Окрім того, вона в 2023 році отримали гроші в подарунок від своєї матері в розмірі 2,1 млн грн, дохід від продажу квартири в розмірі 3,473 млн грн та продажу земельної ділянки в розмірі понад 50 тис. грн.

Однак спеціалісти НАЗК спростували цю інформацію. Відповідно до відомостей з податкової дружина Нікулеску за період 1999-2023 роки отримала дохід в розмірі 7,557 млн грн. Також вона отримала вже зазначений грошовий подарунок та дохід від продажу квартири та землі.

«Крім того, дружина за 1999-2023 роки здійснила низку видатків на придбання рухомого чи не рухомого майна в загальному розмірі 5,825 млн грн та надав позику суб’єкту декларування в розмірі 2 млн грн. Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю за 2023 рік в розмірі 1,71 млн грн був повністю витрачений членом сім’ї, що підтверджують дані з банкової установи», – йдеться в довідці про перевірку.

За даними НАЗК грошовий актив за весь цей період не міг перевищувати 3,646 млн грн. Однак наразі дружина ексзаступника керівника митниці має готівки понад 10 млн грн, а різниця між необґрунтованих грошових активів становить 7,1 млн грн.

Наразі чиновник вже не працює в Чернівецькій митниці. Обґрунтований висновок про перевірку декларації ексзаступника начальника Чернівецької митниці скерували до НАБУ. Посадовцю може загрожувати кримінальна відповідальність.

Додамо, що Микола Нікулеску раніше отримав підозру за масштабну схему оборудок для мінімізації митних платежів на Чернівецькій митниці. НАБУ та САП встановили, що чиновник входив до організованої групи, яку очолював його безпосередній керівник – начальник чернівецької митниці Микола Салагор та приватний бізнесмен. Збитки державі в цій схемі становлять майже 290 млн грн.

Загалом, НАЗК за лютий 2025 року завершило 85 повних перевірок декларацій. Виявлено порушення у 45 деклараціях, тобто у 53% із числа завершених. Зокрема, ознаки недостовірних відомостей встановлені у 45 деклараціях на понад 584 млн грн. Також у одній декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 3,8 млн грн, та ще в одній декларації ознаки незаконного збагачення на понад 17,8 млн грн.