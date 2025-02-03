Авто спочатку врізалося в стічну трубу, а потім в паркан

На Буковині вночі 2 лютого сталася смертельна ДТП, в якій загинув 21-річний водій. Попередньо встановили, що чоловік не впорався з керування автомобіля, в’їхав в стічну трубу, а потім в бетонний паркан. Він загинув на місці пригоди. Поліцейські розслідують цю аварію.

Смертельна аварія сталася вночі 2 лютого в селі Вашківці Дністровського району. Жителі села, які почули сильний удар і стукіт, вийшовши на вулицю з будинків, побачили, що трапилася ДТП. Люди зателефонували в поліцію, рятувальникам та в швидку медичну допомогу.

На місці події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група відділення поліції з м. Сокиряни Дністровського райвідділу поліції.

«Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний водій автомобіля «Volkswagen Golf» допустив зіткнення з бетонною стічною трубою та огорожею», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 3 лютого.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 21-річний водій отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події. Тіло загиблого правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про ДТП слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Тривають досудові розслідування. Також встановлюють, чи в тверезому стані був чоловік за кермом.