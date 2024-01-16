Вячеслав Морозов до 2010 року жив у Росії

В Естонії служба внутрішньої безпеки ISS затримала професора із російським громадянством Вячеслава Морозова за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про це повідомило у вівторок, 16 січня, естонське видання ERR із посиланням на ISS та прокуратуру.

Затримання професора політології у Тартуському університеті Вячеслава Морозова, який є громадянином Росії, відбулося 3 січня за участі ISS. Чоловік, який понад 10 років живе в Естонії, підозрюється у шпигунстві на користь Росії та підривній діяльності.

За словами керівника Інституту політичних досліджень Тартуського університету Йохана Скітте, з Морозовим вже розірвали трудову угоду. На посаді професора Вячеслав Морозов кафедри «ЄС – Росія» працював з січня 2023 року. До того з 2016 по 2023 рік Морозовбув професором міжнародної політичної теорії.

«Цей недавній випадок слідує за кількома десятками інших і ілюструє бажання російських спецслужб проникнути в різні верстви суспільства в Естонії, в тому числі в наукові кола», – заявила директорка ISS Марго Поллосон.

За словами ректора Тартуського університету Тоомаса Ассера, неможливо виміряти масштаби потенційної шкоди, завданої Морозовим, але очевидно, що постраждали Естонія, університет, професійний дух людей і їхні взаємовідносини. Він зазначив, що університету не варто недооцінювати наміри та здатності Росії організувати антидемократичні дії зсередини.

«Викликає занепокоєння те, що особа, яку зараз підозрюють у підриві національної безпеки, роками працювала в університеті – академічній спільноті, моральна відповідальність якої полягає в тому, щоб представляти мир, академічні та демократичні цінності», – заявив Тоомас Ассер.

Вячеслава Морозова заарештували на два місяці. Таке рішення прокуратура винесла, підозрюючи, що професор міг ухилитися від кримінального провадження або продовжувати вчиняти злочини на свободі.

Зазначимо, до переїзду в Естонію Вячеслав Морозов жив у російському Санкт-Пєтєрбургє та мав зв’язки з Санкт-Пєтєрбурзьким університетом до 2010 року.