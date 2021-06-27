Після повернення футбольних вболівальників з російського Санкт-Петербургу після матчів Євро-2020 в Фінляндії зафіксували спалах коронавірусу. Про це повідомило «Радіо Свобода» в неділю, 27 червня.

В Санкт-Петербурзі відбулися два групових матчі збірної Фінляндії – проти збірної Росії та проти збірної Бельгії. На них приїхало близько двох тисяч фінів.

Станом на 26 червня, як зазначає директор Інституту охорони здоров’я і громадського добробуту Фінляндії Міка Сальмінен, зафіксували понад 120 випадків захворювання коронавірусом. Це число може зрости.

Зазначимо, що в Росії наразі вирує штам коронавірусу «Дельта». Цей штам раніше називали «індійським». Потім ВООЗ його перейменувала, щоб уникнути дискримінації країн.

Крім Росії, найбільше інфікованих цим варіантом – у Великій Британії, Португалії та Індії. Українські вчені вважають, що штам «Дельта» може спричинити в Україні нову хвилю Covid-19 ще до кінця літа.